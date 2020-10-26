اللواء باقري : منطقة جنوب غرب آسيا هي من يحدد التفوق والقيادة في العالم

وفي كلمة له اليوم عبر الفيديو في اجتماع لجنة الدفاع المدني في وزارة الداخلية, أكد اللواء باقري ان كل النظريات الجيوسياسية تؤكد اليوم أهمية منطقة جنوب غرب آسيا في رسم خارطة التفوق والقيادة في العالم.

واضاف ان ايران عندما تحركت بعد انتصار الثورة الاسلامية لاستعادة السيطرة على شؤون هذه المنطقة واجهت تهديدات كبيرة، وما زالت هذه التهديدات تتنوع وتتوسع ، الا ان الجمهورية الاسلامية ودون أي طمع بأراضي ومصالح الجيران تتابع انطلاقا من متبنياتها الدينية والثورية تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل وادارة شؤونها دون تدخل الاخرين.

وتطرق اللواء باقري الى السنوات الاخيرة من تاريخ ايران وكيف وفت طهران بالتزاماتها أمام العالم ، في حين نقضت أمريكا كل تعهداتها ومازالت ، موضحا ان ايران تحلت بكامل الصبر خلال العام الاخير بانتظار التزام الطرف الآخر بتعهداته تجاهها ، ولما لم يتحقق هذا الأمر عمدت الى انتهاج استراتيجية المقاومة النشطة.

واشار رئيس الاركان الى انه ورغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها الشعب الايراني الا اننا حققنا انجازات ملحوظة على الاصعدة الاستراتيجية ، فشعبنا لم يستسلم ولم يركع بل واصل ادارة بلاده ، وتحرر من الاعتماد على النفط الخام ، كما تم تحويل التهديدات الى فرص اسفرت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وجسدت عزة ورفعة الشعب الإيراني.

انتهى** 2344