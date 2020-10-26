ظريف : الاساءة الى المسلمين تجسيد لسوء استخدام واستغلال حرية التعبير

ونقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن "ظريف" قوله في تغريدة : ان المسلمين هم الضحايا الرئيسيون لفرقة الكراهية (الوهابية)؛ الفرقة التي دعمتها الكيانات الاستعمارية ليتم تصديرها بواسطة عملائها الى كل مكان.

واعتبر وزير الخارجية الايراني، "الاساءة الى 1,9 مليار انسان مسلم ومقدساتهم عبر جرائم المتطرفين"، بانه "سوء استخدام واستغلال للحرية الذي لن يحقق سوى صبّ الزيت على نار الطائفية".

وكانت صحيفة "شارلي ابدو" الفرنسية، قد نشرت خلال الايام الاخيرة رسما كاريكاتوريا مسيئا الى الشخصية المقدسة لرسول الرحمة "محمد بن عبد الله" (صلى الله عليه واله وسلم)؛ الامر الذي اثار موجة واسعة من احتجاجات المسلمين في انحاء العالم.

من جانب اخر وعلى خلفية مقتل احد معلمي التاريخ في باريس بعد نشره صورا مسيئة للرسول الاكرم (ص) في صفوفه، اعرب الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون عن دعمه لنشر هذه الصور بذريعة الدفاع عن حرية التعبير والاصرار (عبر تغريدة له) على مواصلة هذا الموقف في بلاده.

انتهى ** ح ع