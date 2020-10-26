نظام الصهيونية العالمية لا يستطيع إنقاذ الغرب من مستنقعه

وأضاف البيان، ان سيناريو الإسلاموفوبيا الشيطاني، الذي دخل مؤخرا مرحلة جديدة من خلال تكرار مجلة شارلي إيبدو فعلتها المشينة بنشر رسوم كاريكاتيرية قبيحة الشكل ضد الرسول الكريم (ص) ودعم الرئيس الفرنسي المعتوه والمغامر الذي لذلك، يظهر تناقضا كبيرا في الغرب، وخاصة في الدولة التي ترفع راية ما تسمى بالحرية في أوروبا، ويتم تنفيذ هذا السيناريو بهدف التستر على فشل الغرب في الحد من توسع رقعة الإسلام واقبال المواطنين الغربيين على تعاليم الرسول الكريم (ص).

وتابع البيان: إن التحريض على كراهية الإسلام من قبل ماكرون والادعاءات الكاذبة بأن الإسلاميين يحاولون تغيير الدستور الفرنسي ينبع من قلوب فاسدة وعقول متهالكة، ولن يفلح في النيل من المقام الكريم لنبي الإسلام محمد المصطفى (ص) وحجب نوره الوضاء، بل على غرار المسرحيات السخيفة السابقة، يضيف صفحة أخرى الى السجل الأسود لمناوئي الإسلام.

انتهى**أ م د