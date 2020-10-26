السفير الايراني في مسقط يزور ميناء السويق العماني

وافادت السفارة الايرانية لدى عمان اليوم الاثنين، ان مدير شركة مرافئ لإدارة وتشغيل الموانئ العمانية "احمد العبري"، قدم خلال هذه الزيارة شرحا حول النشاطات والطاقات المتوفرة في ميناء السويق.

واكد "العبري" ضرورة بذل الجهود لتعزيز التبادل التجاري بين ايران وعمان؛ مبينا ان خطوط الملاحة البحرية الجديدة بين موانئ البلدين بدات نشاطها وسط تفشي وباء كورونا وقد ساهمت بشكل مؤثر في توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

الى ذلك، نوه السفير الايراني بالفرص المتاحة لتنمية التعاون الاقتصادي بين طهران ومسقط؛ داعيا الى توفير مزيد من الحماية لاصحاب القطاع الخاص وايضا تعزيز البنى التحتية في موانئ البلدين.

يذكر ان عددا من رجال الاعمال واصحاب الشركات التجارية والنقل الايرانيين، رافقوا السفير نجفي خلال زيارته لميناء السويق.

ويقع ميناء السويق العماني على بعد 130 كم من مسقط، وقد بدا نشاطاته التجارية قبل نحو 5 اعوام بعد ان كان مرفا لصيد السمك.

انتهى ** ح ع