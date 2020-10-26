وزير النفط الايراني: عهد التفرد في العالم بلغ نهاية مطافه

وكتب زنكنة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين ردا على اجراءات الحظر الاميركية الجديدة: ان فرض الحظر عليّ وعلى زملائي هو رد انفعالي على فشل سياسة واشنطن الرامية الى تصفير صادرات النفط الايراني.

واضاف: ان عهد التفرد في العالم قد بلغ نهاية مطافه. صناعة النفط الايرانية لن تُشَلّ.

وتابع وزير النفط: ليست لديّ اي اموال خارج ايران ليشملها الحظر. روحي ومالي وسمعتي فداء لايران.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية قد فرضت مساء الاثنين اجراءات حظر على وزارة النفط الايرانية والمنظمات التابعة لها والوزير بيجن زنكنة، وادرجت اسماءهم في لائحة الحظر التي تحولت الى اداة للدعاية الانتخابية الاميركية.

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