لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية تستنكر تصريحات ماكرون

وقال المتحدث باسم اللجنة النائب أبوالفضل عموئي، في تصريح للصحفيين الاثنين، إن اعضاء اللجنة اجتمعوا وتناولوا أحدث التطورات العالمية والمواقف الفرنسية المسيئة للاسلام واعلنوا استنكارهم لها.

وأدان النائب عموئي التصرفات الفرنسية المسيئة لشخصية النبي الاكرم (ص) وأعلن المواكبة مع المسيرة العالمية المعارضة لمواقف الرئيس الفرنسي واضاف: ان اللجنة تدعو الحكومة ووزارة الخارجية لإبداء ردود الافعال اللازمة تجاه هذا الموضوع.

يذكر ان الرئيس الفرنسي اعلن في تصريحاته الاخيرة دعمه للرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي الاكرم (ص) ومشاعر اكثر من مليار ونصف مليار مسلم بذريعة حرية التعبير.

انتهى ** 2342