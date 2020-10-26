زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب محافظة يزد وسط ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له فجر اليوم الثلاثاء: ان زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة بهاباد في محافظة يزد في الساعة الواحدة و 4 دقائق و 49 ثانية من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الثامنة و 34 دقيقة و 49 ثانية مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

واضاف المركز: ان الزلزال وقع في عمق 8 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول الشرقي 55.93 والعرض الشمالي 32.25 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء الزلزال.

وتقع مدينة بهاباد على بعد 200 كم الى الشرق من مدينة يزد مركز المحافظة الواقعة وسط ايران.

انتهى ** 2342