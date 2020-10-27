سفير ايران الجديد في حراري يلتقي الرئيس الزيمبابوي

وافادت السفارة الايرانية في حراري ان الرئيس الزيمبابوي والسفير الايراني بحثا خلال اللقاء بشان سبل الارقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، واكدا على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ودعا مناناغوا ونوازاني الى عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في القريب العاجل في طهران.

وعلى هامش اللقاء اكد السفير الايراني الجديد في تصريح صحفي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب بتطوير العلاقات مع زيمبابوي في جميع المجالات ومنها السياسية والدولية والاقتصادية والثقافية.

كما طالب نوازاني بالغاء الحظر الغربي خاصة من قبل الولايات المتحدة ضد زيمبابوي وقال: اننا نعتبر اجراءات الحظر هذه ارهابا اقتصاديا يستهدف المواطنين العاديين.

انتهى ** 2342