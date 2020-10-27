عرض 18 فيلماً إيرانياً في مهرجان برشلونة السينمائي للافلام الآسيوية

وسيتنافس افلام "البنفسج الافريقي" من اخراج منى زندي حقيقي و"السنة الثانية من دراستي الجامعية" من اخراج رسول صدر عاملي و"القمع" من اخراج رضا غوران في القسم الرسمي من هذا الحدث السينمائي.

وستعرض افلام "ارقص معي يا جهان" من اخراج سروش صحت و"ديابازون" من اخراج حامد طهراني و" القطار" من اخراج حميد رضا قطبي و"بيلوت" من اخراج إبراهيم إبراهيميان في قسم الاكتشافات الجديدة.

وتاهل فيلم "قصر شيرين" من اخراج رضا ميركريمي و"غلام رضا تختي" للمخرج بهرام توكلي و"المتاهة" من إخراج أمير حسين ترابي و"نحن جميعًا معًا" من اخراج كمال تبريزي الى قسم البانوراما للتنافس.

كما تاهلت افلام "الحياة بين أعلام الحرب" من إخراج محسن إسلام زاده ، و"مارموز" للمخرج كمال التبريزي و"الفحم" من اخراج اسماعيل منصف ، و"تسونامي" إخراج ميلاد صدر عاملي و"سبعة ونصف" من إخراج المخرج الأفغاني نويد محمودي الى قسم جائزة NETPAC في مهرجان برشلونة السينمائي للافلام الآسيوية.

وسيتم عرض فيلم "رجل بلا ظل" من اخراج علي رضا رئيسيان و"القسم"من اخراج محسن تنابنده و" كبار السن لا يموتون" من اخراج رضا جمالي في القسم الخاص لهذا المهرجان.

وتعتبر هذه المحطة السينمائية واحدة من المحطات الرائدة في عرض الأعمال الآسيوية في إسبانيا، وتستقبل قرابة 100 فيلم كل عام من 25 دول آسيوية منها إيران وأفغانستان وأوزبكستان وهونغ كونغ وميانمار وسريلانكا وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا، وتضم فعالياتها أقسام: الأصلي، والإكتشافات الجديدة، والبانوراما والعروض الخاصة.

يذكر أن مهرجان برشلونة للأعمال الآسيوية يقام خلال الفترة بين 28 اكتوبر حتى 8 نوفمبر 2020 في مدينة برشلونة الجميلة.

انتهى** 1453