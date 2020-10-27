٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٢٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84089563
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فيلمان إيرانيان يفوزان بجوائز في مهرجانين سينمائيين بأمريكا

فيلمان إيرانيان يفوزان بجوائز في مهرجانين سينمائيين بأمريكا

طهران/27 تشرین الاول/اکتوبر/ارنا- في احدث ظهور للأفلام الإيرانية في المهرجانات الدولية، فاز فیلمان ایرانیان بجوائز في مهرجاني "ريدينغ" و"يوتا" السينمائيين في الولايات المتحدة الامريكية.

ومع انتهاء اعمال مهرجان ريدينغ الأمريكي، تم الإعلان عن أسماء الفائزين من بينهم الايراني "علی بویا قاسمي" الذي حصل على جائزة أفضل ممثل في الافلام القصيرة عن دوره في فيلم " 113" للمخرجة "ندا آصف".

ويتناول مهرجان ريدينغ، معالجة عدم المساواة الاجتماعية من خلال التركيز على قوة وسائل الإعلام السينمائية.

وأقيم هذا المهرجان افتراضيا عبر الإنترنت في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر 2020 .

كما فاز فيلم الرسوم المتحركة الايراني "ملكوت" ، من إخراج "فرنوش عابدي " من انتاج مركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية، بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في مهرجان افلام الرعب  «HORROR FEST» الـ18 في ولاية يوتا الأمريكية.

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