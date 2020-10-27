القاء 287 شخصية اسلامیة کلمتهم بمؤتمر الوحدة فرصة استثنائية للعالم الاسلامي

وصرح حجة الإسلام شهرياري اليوم الثلاثاء للصحفيين على هامش اجتماع لمؤتمر الوحدة الإسلامیة : أن 167 من الشخصيات البارزة في العالم الإسلامي ومفکرين وخبراء التقریب بين المذاهب الاسلامية من 47 دولة و 120 شخصية محلية سیلقون كلمتهم في المؤتمر خلال أسبوع واحد.

واشار الی اقامة 37 اجتماعا 8 منه باللغة الفارسية و29 آخرین باللغتين الإنجليزية والعربية وترجمة بعض المحاضرات إلى اللغات الإيطالية والفرنسية والبنغالية والروسية والتركية وغيرها خلال الفترة من 29 أكتوبر لغاية 3 نوفمبر 2020 (12 ربيع الأول إلى 17 ربيع الأول).

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