الفيلم الايراني " لاوجود للشيطان " يحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان مونت كلر الدولي

واعلنت لجنة التحكيم جوائز افضل الافلام حيث احرز الفيلم الايراني " لاوجود للشيطان " للمخرج محمدرسول اوف جائزة لجنة التحكيم بمهرجان مونت كلر الدولي.
واقيم المهرجان خلال الفترة من 16 الى 25 اكتوبر الحالي في ولاية نيوجيرسي الامريكية .
انتهى**م م**
طهران/ 27 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا – نال الفيلم الايراني " لاوجود للشيطان " للمخرج محمدرسول اوف جائزة لجنة التحكيم بمهرجان مونت كلر الدولي في ولاية نيوجيرسي الامريكية كأفضل فيلم غيرروائي .
واعلنت لجنة التحكيم جوائز افضل الافلام حيث احرز الفيلم الايراني " لاوجود للشيطان " للمخرج محمدرسول اوف جائزة لجنة التحكيم بمهرجان مونت كلر الدولي.
واقيم المهرجان خلال الفترة من 16 الى 25 اكتوبر الحالي في ولاية نيوجيرسي الامريكية .
انتهى**م م**
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