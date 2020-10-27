فيلم انيميشن ايراني يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان تركي

و الفيلم القصير "ذئب أنا وآخذ القطيع""(گرگم وگله ميبرم) " من اخراج "امير هوشنك معين"، يسرد في 8 دقائق قصة بنفس العنوان من تاليف "السيدة افسانة شعبان نجاد".

وسبق لهذا الفيلم الايراني ان شارك منذ تاريخ انتاجه في 2016 لغاية اليوم في اکثر من 30حدثا دوليا، كما حاز على 15 جائزة عالمية؛ بما في ذلك جوائز الرسوم المتحركة القصيرة في المانيا واليابان وروسيا ولبنان وفرنسا.

وكان الفيلم الايراني قد فاز بجائزة "الموهبة الشابة" للدورة الثانية والعشرين لمهرجان "Media arts" الدولي في اليابان.

کما نال الفيلم جائزة افضل انيميشن قصير من قسم الاطفال بمهرجان "Golden kuker" الدولي بدورته العاشرة في بلغاريا.

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