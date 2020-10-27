وفاة 346 شخصا بفيروس كورونا في إيران

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 6968 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 581 الفا و 824 حالة لغاية الان بينهم 4995 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 463 الفا و611 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و786 الفا و769 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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