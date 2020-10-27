ايران تندّد بالهجوم الارهابي الذي استهدف مدرسة في باكستان

واعتبر "خطيب زادة" في تصريح اليوم الثلاثاء، ان قتل الناس الابرياء بما يشمل الاطفال العزل، يدلّ على عدم التزام المتورطين في هكذا ممارسات ارهابية بأي نوع من المبادئ الاخلاقية والانسانية.

كما نوه المتحدث باسم الخارجية، الى ان الممارسات الارهابية التي حدثت خلال الاسابيع الاخيرة في بعض الدول المجاورة، تأتي في اطار المخططات البغيضة والرامية الى تأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية داخل المنطقة.

واكد خطيب زادة، على ضرورة التحلي بالحكمة وتظافر الجهود الشاملة من قبل الحكومات في سياق التصدي لهذه المؤامرات.

انتهى ** ح ع