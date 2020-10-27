وزير الخارجية اليمني يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير الايراني في صنعاء

وتداولت وسائل اعلام يمينة، اليوم الثلاثاء، نبأ تسلم وزير خارجية حكومة الانقاذ الوطني اوراق اعتماد السفير الايراني الجديد في صنعاء؛ كما اكد هذا الخبر، صباح اليوم ايضا، مكتب رئيس الجمهورية اليمني المستقيل في عدن، على حسابه بموقع تويتر.

بدورها، كانت الخارجية الايرانية قد اعلنت الاسبوع الماضي، نبأ وصول السفير "ايرلو" الى العاصمة صنعاء؛ مؤكدة ان الاخير هو السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الاسلامية الايرانية في اليمن.

واشار متحدث الخارجية الايرانية، الى ان السفير الجديد سيلتقي عقب مباحثاته مع وزير الخارحية اليمني، برئيس المجلس السياسي الاعلى في هذا البلد "مهدي المشاط" ليقدم اوراق اعتماده اليه.

علما ان حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء، عيّنت قبل نحو شهرين "ابراهيم محمد الديلمي" سفيرا فوق العادة ومفوضا لها في طهران.

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