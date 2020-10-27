ظريف : ايران ستطرح قريبا اقتراحها لحل النزاع في كاراباخ

وفي تصريح له، عصر اليوم الثلاثاء على هامش حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، اكد ظريف ان التطورات في كاراباخ شكّلت احد محاور النقاش خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية اعدت اقتراحا بعد مصادقة كبار مسؤولي البلاد من اجل تسوية دائمة للنزاع في كاراباخ والذي سيتم الاعلان عنه قريبا؛ وسنتابع ذلك في موسكو ويريفان.

واعتبر وزير الخارجية، "احترام وحدة اراضي جمهورية اذربيجان وتسوية الخلافات بالطرق السلمية وعدم تغيير الحدود الدولية"، من الاسس المبدئية للجمهروية الاسلامية الايرانية.

وقال : هناك ايضا قلق بشأن تواجد الارهابيين التكفيريين او ربما غيرهم من الارهابيين في المنطقة، وقد اكدنا بوضوح في هذا الخصوص ان ايران لا تحتمل ذلك.

وعلى صعيد اخر، اشار ظريف الى مناقشة موضوع "حصة ايران من مياه نهر هيرمند" (المشترك مع افغانستان) خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي اليوم؛ منوها بالجهود المتواصلة بين طهران وكابول في هذا الخصوص، ولاسيما العمل الحالي في اطار الاتفاقية الشاملة حول العلاقات الثنائية وايضا مفوضية المياه المشتركة بين البلدين.

وتابع القول : لقد اوضحت لنواب الشعب، تاكيد ايران على حقوق المواطنين ولاسيما اهالي سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) في الانتفاع من هذه الموارد.

انتهى ** ح ع