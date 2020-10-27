عراقجي : ايران تسعى لإرساء سلام مستدام في المنطقة

واوضح "عراقجي" في تصريحه لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء بمدينة تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية ) : انني ساجري خلال هذه الجولة الاقليمية، مشاورات مع الدول المؤثرة وصاحبة القرار في ازمة كاراباخ؛ على امل ان تفضي مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بناء سلام مستدام في المنطقة.

وفي معرض الاشارة الى زيارته التفقدية اليوم للمناطق الحدودية شمال غربي البلاد، صرح مساعد وزير الخارجية : كان من الضروري ان اقوم بزيارة ميدانية للنقاط الحدودية التي شهدت خلال الشهر الماضي بعض التوترات والقضايا الحدودية.

وتابع : لقد تحدث اليوم الى عدد من مسؤولي المنطقة بشان هواجسهم وملاحظاتهم؛ مبينا انه تفقد خلال زيارته للشريط الحدودي شمال غربي البلاد ايضا، سدي "قيز قلعة سي" و"ميل مغان" ومدينة "خداآفرين" بمحافظتي اردبيل واذربايجان الشرقية، حيث تعرف عن كثب على المشاكل الراهنة هناك.

واعلن عراقجي بانه سيغادر، اليوم ليلا، البلاد الى باكو للقاء المسؤولين الاذربيجانيين، ومن ثم سيتجه الى موسكو ويريفان لطرح مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية السلمية حول تسوية الخلافات في منطقة كاراباخ.

ختاما، تطلع مساعد الخارجية بان تسهم جولته الاقليمية في تخفيض حدّة التوتر والاعمال العدائية بمنطقة القوقاز والمضي نحو اقامة سلام مستدام في هذه المنطقة.

انتهى ** ح ع