مساعد وزير الخارجية الايراني يصل باكو

ونقل مراسل "ارنا" عن السفارة الايرانية لدى جمهورية اذربيجان، بان عراقجي سيجري خلال هذه الزيارة مباحثات مع مساعد رئيس وزراء الاذربيجاني "شاهين مصطفى يوف"، و وزير الخارجية "بايرام اوف"، وايضا مساعد رئيس الجمهورية "حكمت حاجي اوف" واخرين من كبار المسؤولين في هذا البلد.

وبحسب هذا التقرير، سيبحث مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية خلال زيارته الحالية الى باكوـ القضايا الاقليمية بما فيها الحل السلمي للنزاع القائم بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا حول منطقة كاراباخ.

ويعتزم عراقجي ضمن جولته الحالية، القيام بزيارة ارمينيا وتركيا وموسكو.

وفي سياق متصل، قال مساعد وزير الخارجية لمراسل "ارنا" قبيل مغادرته تبريز (بمحافظة اذربايجان الشرقية - شمال غرب ايران) مساء اليوم، ان "ايران تسعى لارساء سلام مستدام في المنطقة"؛ لافتا الى انه سيقوم خلال زيارته الاقليمية بطرح مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول تسوية النزاع سلميا في منطقة كاراباخ.

واوضح "عراقجي" : انني ساجري خلال هذه الجولة الاقليمية، مشاورات مع الدول المؤثرة وصاحبة القرار في ازمة كاراباخ؛ على امل ان تفضي مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بناء سلام مستدام في المنطقة.

انتهى ** ح ع