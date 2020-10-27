٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84090593
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كدخدائي: اثارة فرنسا للكراهية بالاساءة لمقدسات المسلمين انتهاك لحقوق الانسان

كدخدائي: اثارة فرنسا للكراهية بالاساءة لمقدسات المسلمين انتهاك لحقوق الانسان

طهران / 28 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية، عباس علي كدخدائي، الاثارة الممنهجة للكراهية من قبل الحكومة الفرنسية بالاساءة لمقدسات المسلمين، مثالا بارزا لانتهاك حقوق الانسان.

وفي تغريدة له على "تويتر" الثلاثاء كتب كدخدائي: ان اثارة الحكومة الفرنسية الممنهجة للكراهية بالاساءة لمقدسات المسلمين، تعد مثالا بارزا لانتهاك حقوق الانسان.

واضاف: رغم ان قبح هكذا ممارسات لن تؤثر على التجلي النوراني لنبي الرحمة، الا انه على المجتمع الدولي ألا يسمح بأن تكون فرنسا مهدا للإرهاب ومصدرا للعنف واثارة الكراهية.

يذكر ان مواقف الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون في دعم الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي الاكرم (ص) اثارت موجة واسعة من التنديد من قبل المسلمين في العالم وقد تصاعدت حدة التنديدات بعد اصرار ماكرون على مواقفه المسيئة.

انتهى ** 2342

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