وزيرة الشؤون المدنية البوسنية تؤكد على تطوير العلاقات مع ايران

وخلال اجتماعها بالسفير الايراني في سراييفو رضا قليج خان اعربت غودلفيتش عن املها بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين بعد تحسن الاوضاع الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونوهت وزيرة الشؤون المدنية البوسنية الى اهمية العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين واضافت: ان ابواب العلاقات الثقافية بين البلدين مشرعة ونحن نرحب بالعلاقات الثقافية والعلمية والرياضية وسائر المجالات ذات الصلة بهذه الوزارة.

من جانبه اشار السفير الايراني لدى سراييفو الى الزيارات السابقة لبعض كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والثقافيين البوسنيين الى ايران وقال: ان العلاقات بين البلدين كانت على الدوام في مستوى جيد وان اهتمام مسؤولي البلدين يبشر بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الاصعدة مستقبلا.

واشار قليج خان الى العلاقات الودية بين البلدين واضاف: ان ايران تفخر بانها كانت من اوائل الدول التي اعترفت رسميا باستقلال البوسنة والهرسك ووقفت الى جانب شعب هذا البلد في احلك الظروف.

واشار السفير الايراني الى ان مسؤوليات وزارة الشؤون المدنية البوسنية تتولاها في ايران عدة وزارات مثل "الثقافة والارشاد الاسلامي" و"الرياضة والشباب" و"التربية والتعليم" و"العلوم والابحاث والتكنولوجيا" و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي"، معلنا استعداد ايران لتوفير ارضيات المزيد من التعاون في القطاعات آنفة الذكر خاصة تقوية العلاقات الثقافية والعلمية والجامعية والتكنولوجيا الحديثة.

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