ظريف يجيب على اسئلة النواب امام لجنة الامن القومي البرلمانية

وقال عموئي في تصريح للصحفيين مساء الثلاثاء حول حضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس انه جرى خلال الاجتماع توجيه 14 سؤالا لوزير الخارجية لم يجب على سؤالين لعدم حضور النائبين اللذين كان قد طرحاهما فيما تم سحب سؤال واحد ومن ثم أجاب ظريف على الاسئلة الـ 11 المتبقية في غضون ساعتين.

وأضاف، ان أحد النواب في الاجتماع اقتنع برد ظريف فيما قال 5 اخرون من النواب بان اقتناعهم بإجابات وزير الخارجية مرتبط بدراسة الرد الخطي من ظريف وعقد اجتماعات الخبراء.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: ان 5 اخرين من النواب لم يقتنعوا بإجابات ظريف وطلبوا من وزير الخارجية الرد على الاسئلة في اجتماع مفتوح للمجلس ولكن سيتم التصويت على ما إذا كانت هذه الأسئلة هي على المستوى الوطني ام المحلي في الاجتماع القادم للجنة.

وقال عموئي، إن التركيز الرئيس للأسئلة التي أثيرت في الاجتماع كان حول اجراءات وزارة الخارجية في متابعة الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير الأنشطة والتجارة على الحدود مع الجيران واحدث متابعات وزارة الخارجية لقضية الدبلوماسيين الايرانيين الأربعة المختطفين (في لبنان عام 1982)، من بينهم الحاج أحمد متوسليان.

وأوضح ان وزير الخارجية الايراني قدم خلال هذا الاجتماع ايضاحات عن إجراءات الجهاز الدبلوماسي بشأن قضية النزاع حول منطقة قرة باغ ومتابعة مبادرة الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد.

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