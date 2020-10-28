الشهيد ابومهدي المهندس يوصي بان لايكون مدفنه مميزا عن بقية الشهداء

واصدرت الهيئة في بيان ردا على مقترح يخص نقل قبر أبو مهدي المهندس، من مقبرة وادي السلام إلى ضريح الإمام علي بالنجف واكدت إنه “تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقترحا مقدما من احد السادة النواب بخصوص نقل الجثمان الطاهر للشهيد القائد أبو مهدي المهندس من مكانه في مقبرة وادي السلام الى ضريح الإمام علي (ع) ، نود التأكيد على عدم وجود أي استهداف لقبر القائد الشهيد”.

وأضاف البيان، أن “القبر يقع في وسط مقبرة وادي السلام وبجوار مرقد امير المؤمنين (ع) ويقصده الالاف يوميا واسبوعيا”، مشيرا إلى أن “الشهيد اوصى ان لا يكون مدفنه مميزا عن بقية الشهداء”.

وكان رئيس لجنة الشهداء النيابية عبد الاله النائلي تقدم الاثنين الماضي، بمقترح يقضي بنقل جثمان الشهيد أبو مهدي الهندس من موقعه الحالي إلى مرقد الإمام علي (ع) نظرا لوجود تهديدات باستهدافه.

ونفت الشرطة شائعة استهداف قبر ابو المهدي المهندس.

انتهى** 1453