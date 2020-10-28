رئيس إدارة الغذاء والدواء الایرانی: نشر اخبار حول تهریب الادوية الايرانية الى العراق مؤامرة دولية

واضاف شانه ساز الیوم الاربعاء فی حدیث لمراسل ارنا، ان الادوية التي تم كشفها في العراق لم تكن ايرانية على الاطلاق معتبرا الاخبار التي نشرت بهذا الشأن مؤامرة دولية.

واستغرب شانه ساز من تخصیص القنوات التي تكن العداء للجمهورية الاسلامية الايرانية مساحة واسعة لنشر مثل هذه الاخبار الكاذبة بينما لا تقوم بنشر خبر واحد حول حظر الادوية والمعدات الطبية واعرب عن اسفه لنشر هذه الاخبار الكاذبة في قنوات محلية متسائلا لماذا البعض يصدق هذه الاخبار علما ان اعداء البلاد يناورون بنشرها.

واوضح ان تلک الشاحنات لم تمت لایران بصلة بل كانت تحمل شحنات من الادوية من مختلف دول العالم بما فيها تركيا وكذلك كميات من الثروة الحيوانية من شرق وجنوب اسيا والهند وتم ترانزيتها الى العراق عبر ايران وان تقرير دائرة الجمارك يؤيد ذلك.

واکد اننا اعلنا مرارا ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة واننا نواجه الحرب الاقتصادية ونعيش الحظر و قمنا بتوفير الادوية و المعدات الطبية التي يحتاج اليها المرضى في احلك الظروف وفي ظل انتشار فيروس كورونا للحد من الحاق الاذى بالمرضى و مع ذلك مايثير الاسف الشديد ان يصدق البعض في ظل هذه الظروف ما تبثها الاذاعات ووسائل الاعلام الاجنبية .

یذکر ان المسؤولين العراقيين اعلنوا الاسبوع الماضي عن توقيف 19 شاحنة في العراق كانت تحمل الادوية.

انتهى**1110