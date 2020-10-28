دبلوماسية إيران النشطة لحل ازمة ناغورني قره باغ

وكتب جلالي في تغريدة على تويتر باللغة الروسية اليوم الأربعاء: ان "زيارة عراقجي كمبعوث خاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المنطقة تظهر الدبلوماسية النشطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حل النزاعات الإقليمية من خلال الحوار والحلول السلمية".

وأضاف: ان "رسالة إيران هي الحفاظ على اليقظة وتوسيع التعاون الإقليمي لمواجهة مؤامرات الأعداء الذين لا يطيقون وحدة وسلامة أراضي الدول المستقلة في هذه المنطقة".

وبدأ عراقجي من العاصمة الاذربيجانية باكو يوم امس الثلاثاء جولة تقوده ايضا الى موسكو ويريفان وأنقرة سيناقش خلالها أزمة ناغورني قره باغ وعرض مبادرة الجمهورية الإسلامية الايرانية لحل النزاع.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور موسكو الخميس 29 اكتوبر للقاء نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون آسيا الوسطى والقوقاز أندريه رودينكو للتباحث بشأن أزمة ناغورني قره باغ.

يذكر ان الاشتباكات تجددت قبل شهر بين جمهورية اذربيجان وارمينيا حيث اتهم كل من الطرفين الاخر ببدء القتال حول منطقة قرة باغ المتنازع عليها.

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