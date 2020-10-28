الحوثي يكشف عن المتورطين في مقتل وزير الرياضة والشباب اليمني

وقال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، عبر حسابه على "تويتر": "الشهيد حسن زيد الهامة الوطنية رفض الانضمام تحالف دعم الشرعية وتبنى موقفا خالدا في الوقوف مع الوطن، مما جعل التحالف يعلن مكافأة لمن يقتله".

وأضاف: "إننا هنا نحمل أمريكا مسؤولية قتله، كما نحمل التحالف ذلك كون قتله بعد رصد المبلغ المالي".

وتابع الحوثي، "إعلان المكافأة المالية يؤكد إصرارهم (في إشارة إلى التحالف) على الجريمة وأنهم من نفذها".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أطلق مسلحان على متن دراجة نارية، وابلا من الرصاص على سيارة القيادي في انصار الله حسن زيد في منطقة حدة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابته وابنته بجراح بليغة توفي على أثرها بعد نقله إلى المستشفى اليمني الألماني القريب من موقع الحادثة.

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