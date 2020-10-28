وفاة 415 شخصا بفيروس كورونا في إيران

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 6824 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 588 الفا و 648 حالة لغاية الان بينهم 5012 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 467 الفا و917 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و821 الفا و681 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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