تطوير العلاقات البرلمانية مؤثر جدا في تعزيز التعاون بين ايران وفيتنام

وفي تصريحه اليوم الاربعاء خلال اللقاء مع السفير الفيتنامي لدى ايران "نغوفين مان هيبين"، نوه "رحيمي جهان ابادي" بضرورة تعزيز الاواصر الودّية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وقال : ان الشعبين الايراني والفيتنامي تمكنا عبر الصمود والمقاومة بوجه ضغوط امريكا وحلفائها، ان يصونا الاستقلال والحرية في بلديهما ويصبحا قدوة يحتذى بها لسائر شعوب العالم.

من جانبه، اشار سفير فيتنام في طهران الى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، قائلا خلال اللقاء مع النائب الايراني : ان التعاون البرلماني بين طهران وهانوي يسهم بنحو كثير في ازالة العقبات الراهنة من مسار التعاون المشترك.

واكد "هيبين"، ان تنمية العلاقات الشاملة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية تحظى باهمية خاصة لدى السياسة الخارجية في بلاده.

كما دعا السفير الفيتنامي، خلال اللقاء، الى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والاكاديمية مع ايران.

انتهى ** ح ع