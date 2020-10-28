مسؤولة برلمانية : الحظر الامريكي الجائر سيبوء بالفشل

وفي لقائها اليوم الاربعاء، سفير النمسا لدى ايران "اشتفان شولتز"، نوهت السيدة "قاسم بور" بإنجازات الثورة الاسلامية على مدى العقود الاربعة الماضية؛ وقالت : ان القوانين الحضارية ذات الصلة بالمراة المدرجة في دستور البلاد، خير دليل على المكانة المرموقة التي تحظى بها النساء تحت رعاية الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم.

ولفتت البرلمانية الايرانية، الى اهتمام التكتل النسوي النيابي في ايران بشؤون المراة والارتقاء بمستواها المعيشي والصحي، كما اشادت بجهود الكوادر الطبية والعلاجية لاسيما الطاقات النسائية المضحية في سياق مكافحة وباء كورونا المستجد داخل البلاد.

واكدت السيدة قاسم بور ان مجلس الشورى الاسلامي والحكومة يتابعان القوانين وتوفير الظروف المساندة لهذه الشريحة المجتمعية في ايران.

الى ذلك، اكد السفير النمساوي على دور المراة في بلاده الذي وصفه بـ"الفاعل" في مجال مكافحة فيروس كورونا.

كما نوه شولتز بالعلاقات العريقة التي تمتد الى 500 عاما بين ايران والنمسا؛ مصرحا خلال اللقاء مع البرلمانية الايرانية اليوم : ينبغي الاهتمام بالقيم الوطنية والاقليمية ورعاية احترام هذه المبادئ.

هذا التقرير يضيف، ان الجانبين الايراني والنمساوي استعرضا خلال اللقاء، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي وتناقل الخبرات في مجالات المراة والاسرة بين الجهات المعنية في كلا البلدين.

انتهى ** ح ع