مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي ينطلق غدا الخميس

ويقام حفل افتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابع والثلاثين اعتبارا من الساعة 9 صباحا غدا الخميس، عبر الموقع الإلكتروني الرئيسي لمؤتمر الوحدة الإسلامية على الرابط iuc.taqrib.ir/live.

ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 167 شخصية بارزة من 47 دولة من العالم الإسلامي.

ومن المتوقع أن يتحدث في المؤتمر 350 متحدثا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إفريقيا وغرب آسيا وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية وشبه القارة الهندية وغيرها باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية والإيطالية والروسية والماليزية والتركية ولغات أخرى.

وستكون هذه الخطابات متاحة للمهتمين على عنوان الموقع الرئيسي لمؤتمر الوحدة الإسلامية على الرابطين iuc.taqrib.ir/live و http://taghribnews.video.

انتهى**أ م د