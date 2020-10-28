٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:١٤ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84091770
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بمشاركة 167 شخصية بارزة من العالم الإسلامي؛

مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي ينطلق غدا الخميس

مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي ينطلق غدا الخميس

طهران/28 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- يبدأ رسميا المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للوحدة الإسلامية، غدا الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور آية الله ناصر مكارم شيرازي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، بمشاركة 167 شخصية بارزة من العالم الإسلامي.

ويقام حفل افتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابع والثلاثين اعتبارا من الساعة 9 صباحا غدا الخميس، عبر الموقع الإلكتروني الرئيسي لمؤتمر الوحدة الإسلامية على الرابط iuc.taqrib.ir/live.

ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 167 شخصية بارزة من 47 دولة من العالم الإسلامي.

ومن المتوقع أن يتحدث في المؤتمر 350 متحدثا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إفريقيا وغرب آسيا وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية وشبه القارة الهندية وغيرها باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية والإيطالية والروسية والماليزية والتركية ولغات أخرى.

وستكون هذه الخطابات متاحة للمهتمين على عنوان الموقع الرئيسي لمؤتمر الوحدة الإسلامية على الرابطين iuc.taqrib.ir/live و http://taghribnews.video.

انتهى**أ م د

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