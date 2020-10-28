عراقجي يقدم للرئيس الآذربيجاني مبادرة ايران لحل قضية قرة باغ

وكتب عراقجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الاربعاء: قدمت للرئيس الآذربيجاني الهام علييف مبادرة ايران الاقليمية لانهاء النزاع حول منطقة قرة باغ الجبلية خلال الاجتماع الطويل والايجابي معه.

وكان مساعد الخارجية الايرانية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية قد وصل الى باكو اليوم الاربعاء واجرى محادثات مع كل من مساعد الخارجية خلف خلف اوف ووزير الخارجية جيحون بايراموف ومساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى اوف ومساعد رئيس الجمهورية حكمت حاجي اوف.

ومن المقرر ان يزور عراقجي ايضا ارمينيا وتركيا وروسيا لطرح مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية المقترحة لحل قضية قرة باغ بصورة سلمية.

يذكر ان الاشتباكات بين جمهورية آذربيجان وارمينيا قد تجددت قبل شهر واتهم كل من الطرفين الطرف الاخر ببدء القتال.

وفي عقد التسعينات من القرن الماضي خاض البلدان اشتباكات ادت الى احتلال العديد من المدن والبلدات في منطقة قرة باغ من قبل ارمينيا وبعد 4 اعوام من تلك الاشتباكات توصلا في العام 1994 الى وقف اطلاق النار بوساطة من مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي الا ان الجهود الدولية فشلت لغاية الان في حل النزاع حول حول هذه المنطقة سلميا.

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