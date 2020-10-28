٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٤٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84091871
٠ Persons

سمات

عراقجي يغادر باكو متوجها الى موسكو

عراقجي يغادر باكو متوجها الى موسكو

طهران / 28 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- غادر عباس عراقجي مساعد الخارجية المبعوث الخاص للرئيس روحاني باكو متوجها الى موسكو في اطار جولة على عدد من الدول لتقديم مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية آذربيجان وارمينيا بصورة سلمية.

وافادت "ارنا" نقلا عن السفارة الايرانية في باكو ان مساعد الخارجية عباس عراقجي استهل اليوم الاربعاء جولته الاقليمية على عدد من دول المنطقة بزيارة جمهورية آذربيجان حيث اجرى 5 لقاءات مهمة وبناءة مع رئيس الجمهورية الهام علييف ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية حكمت حاجي اوف ومساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى اوف وزیر الخارجية جيحون بايراموف ومساعد وزير الخارجية خلف خلف اوف.

وتباحث عراقجي في هذه اللقاءات مع المسؤولين الاذربيجانيين بشان مختلف ابعاد العلاقات الثنائية واحدث التطورات المتعلقة بحرب قرة باغ والمدن المحتلة واوضاع الحدود بين البلدين ومبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية الاقليمية لحل وتسوية قضية قرة باغ بصورة سلمية ونهائية.

وتشمل جولة مساعد الخارجية الايرانية الاقليمية فضلا عن باكو، موسكو ويريفان وانقرة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 8 =