عراقجي: مبادرة ايران لحل قضية قرة باغ مبنية على مبادئ انسانية

جاء ذلك في تصريح ادلى به عراقجي للصحفيين وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" فور وصوله الى العاصمة الروسية موسكو مساء الاربعاء في اطار جولة اقليمية لطرح مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بصورة سلمية.

وقال عراقجي: ان اعضاء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي لم تتمكن على مدى الاعوام الـ 30 الماضية من ان تعمل شيئا لحل الخلافات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى بمبادرتها في ظل التعاون الاقليمي لحل وانهاء الخلافات بين الطرفين وبطبيعة الحال فان الطريق شاق للوصول الى هذا الهدف.

واضاف: ان اللاعبين الخارجيين في مجموعة مينسك (اميركا وفرنسا) بعيدين عن المنطقة وهم لا علاقة لهم بالمنطقة، ليس من الناحية السياسية فقط بل من الناحية العاطفية والاخلاقية ايضا ولا رغبة لهم كذلك بتحقق السلام في قرة باغ.

وتابع عراقجي: ان المبادرة المقترحة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على مبادئ انسانية من ضمنها اقرار وقف اطلاق النار ووقف الهجمات على المناطق السكنية والمدنيين وعودة المشردين الى منازلهم.

وقال مساعد الخارجية الايرانية: لقد قدمنا مشروعنا لحل ازمة قرة باغ وننتظر الرد من اطراف النزاع.

وكان عباس عراقجي مساعد الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الايراني قد بدا الاربعاء جولة اقليمية من باكو وتشمل ايضا موسكو ويريفان وانقرة لطرح مبادرة طهران لحل وتسوية النزاع حول قضية قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا.

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