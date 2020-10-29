رضائي: إيران تدعم العراق المستقل والقوي والموحد

وخلال استقباله في طهران الاربعاء الأمين العام لحركة النجباء – المقاومة الاسلامية في العراق، الشيخ أكرم الكعبي، اعتبر رضائي مستقبل العراق بانه سيكون مشرقا وقال: ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي دعم العراق المستقل والقوي والموحد.

واشاد رضائي باداء حركة النجباء واعلن دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للمقاومة العراقية واضاف: انني متفق معكم بان اميركا شر مطلق الا ان هذا الشر المطلق يطال اليوم الشعب الاميركي ايضا اذ ان حكومة الولايات المتحدة تقتل شعبها وتقوم باعمال شريرة.

واشار الى الاحتجاجات الشعبية في اميركا واضاف: ان انتفاضة الشعب الاميركي ستستمر مستقبلا ايضا وان نضالنا ونضالكم ضد اميركا سيتم دعمه من الداخل الاميركي ايضا.

واكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام بان النضال ضد اميركا دخل مرحلة جديدة واضاف: انهم يخرجون الان من المنطقة الا انهم يريدون جعل العرب واسرائيل الى جانب بعضهم بعضا ليخلقوا سدا في داخل المنطقة نفسها امام جبهة المقاومة.

واعتبر رضائي "المرجعية والحشد الشعبي والشعب" الاركان الثلاثة للمقاومة العراقية واضاف: ان اميركا لن تفلح في تطبيق ما فعلته في الامارات والبحرين في العراق الا انها تسعى لتنظيم المجموعات المؤيدة لها.

واكد في الختام ان الاعوام القادمة ستكون اعوام تنمية جبهة المقاومة وحرب الاستقلال في المنطقة وقال: انه ليس فقط يجب ان تخرج اميركا من المنطقة بل يجب ايضا افشال مشروع التطبيع بين الكيان الصهيوني والسعودية والامارات والبحرين. اننا لن نسمح بان يحل الكيان الصهيوني بدلا عن اميركا (في المنطقة) بل يجب ان تتبوأ جبهة المقاومة هذه المكانة.

انتهى ** 2342