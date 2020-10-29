٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٠٨ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84092142
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انطلاق فعاليات مؤتمر الوحدة الاسلامية في طهران

انطلاق فعاليات مؤتمر الوحدة الاسلامية في طهران

طهران / 29 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-انطلقت في طهران فعاليّات المؤتمر الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية تحت عنوان "التعاون الإسلامي في مواجهة الكوارث والبلايا"، ' بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف"، و آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي و جمع من كبار علماء العالم الإسلامي.

و  أعلن الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "الشيخ حميد شهرياري" أن 167 عالماً من 47 دولة و 92 مفکرا محلیا سيلقون محاضرات في المؤتمر الدولي الـ34 للوحدة الاسلامية الذي انطلق اليوم في طهران عبر الفضاء الافتراضي.و یتوقع أن يبلغ عدد المحاضرات 350 محاضرة.

و قدم شهریاری تقريراً عن جدول اعمال المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية و قال من المقرر ان تجري نقاشات خلال اجتماعات الموتمر حول "دور الشهید الحاج القاسم السلیمانی فی وحدة الامة الاسلامیة " و  "خيانة الغرب للقضية الفلسطينية والدور المركزي للمقاومة في احباط آثار تطبيع العلاقات مع الكيان الاحتلال الصهيوني".

وانطلقت الدورة الـ34 من المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية اليوم الخميس  29 أكتوبر الجاري وستستمر أعماله حتى يوم الأحد المقبل، 

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