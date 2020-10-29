السنوار يدعو الى تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإسناد الوحدة الوطنية

واكد السنوار ان موقف حركة حماس الدائم ينطلق من رؤيتها الثابتة بضرورة توحيد البيت الفلسطيني، وهي تعتبر تحقيق الوحدة الوطنية هدفاً استراتيجياً لم تألُ جهداً في سبيل إنجازه.

وحذر من المخاطر والتهديدات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ودعا الى حشد كل طاقات وقوى الشعب الفلسطيني لمواجهة مشاريع صفقة القرن والضم والتطبيع.

واضاف ان اللقاءات والاتصالات الفلسطينية تمخض عنها عقد المؤتمر الأول للأمناء العامين للفصائل والذيم يعقد منذ أكثر من 10 سنوات، وصدر عن المؤتمر بيان مشترك أكد الثوابت والحقوق الفلسطينية، وحق شعبنا في ممارسة كل الوسائل النضالية والمشروعة لمواجهة العدو وكنسه عن أرصنا، رافضاً الضم والتطبيع.

وقال ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الاتصالات واللقاءات على المستوى الوطني من أجل البناء على ما تم من تفاهمات في المسارات المختلفة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والشعبية كافة لإسناد الوحدة الوطنية.

انتهی**3276