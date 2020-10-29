٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84092243
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الرئیس روحاني يهنئ اردوغان بمناسبة العيد الوطني لترکیا

الرئیس روحاني يهنئ اردوغان بمناسبة العيد الوطني لترکیا

طهران/29 تشرین الاول/اکتوبر/ارنا-بعث رئیس الجمهوریة حسن روحانی برقية تهنئة الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني لتركيا واكد على أهمية تعزیز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

واكد الرئيس روحاني في برقيته على أهمية تعزیز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين في ظل الأوضاع الدولية الراهنة وتفشي فيروس كورونا في العالم واضاف أن التعاون الثنائي على الصعيدين الصحي والتجاري یمثل أولوية قصوى في ظل الاوضاع الراهنة.

و اعرب عن امله بتعزيز العلاقات الودية والأخوية بين ايران وتركيا اکثر مما مضی وايلاء مزيد من الاهتمام بتمتين التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والصحية من خلال توظيف الامكانيات والطاقات الهائلة التي يمتلكها البلدان.
واعرب الرئيس روحاني عن تمنياته لنظيره التركی بالصحة والنجاح والمزيد من الرفاهية للشعب التركی.

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