الرئیس روحاني يهنئ اردوغان بمناسبة العيد الوطني لترکیا

واكد الرئيس روحاني في برقيته على أهمية تعزیز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين في ظل الأوضاع الدولية الراهنة وتفشي فيروس كورونا في العالم واضاف أن التعاون الثنائي على الصعيدين الصحي والتجاري یمثل أولوية قصوى في ظل الاوضاع الراهنة.

و اعرب عن امله بتعزيز العلاقات الودية والأخوية بين ايران وتركيا اکثر مما مضی وايلاء مزيد من الاهتمام بتمتين التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والصحية من خلال توظيف الامكانيات والطاقات الهائلة التي يمتلكها البلدان.

واعرب الرئيس روحاني عن تمنياته لنظيره التركی بالصحة والنجاح والمزيد من الرفاهية للشعب التركی.

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