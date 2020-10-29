انطلاق مشاورات عراقجي ونظيره الروسي حول مبادرة طهران لحل النزاع في قره باغ

وبدأت المشاورات اليوم الخميس بين عراقجي و أندره رودنكو حول النزاع في قره باغ و تبيين مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل الخلافات بين جمهورتي اذربيجان و ارمينيا.

ووصل عراقجي فجر اليوم الى موسكو في اطار جولة اقليمية لطرح مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بصورة سلمية.

وكان عباس عراقجي مساعد الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الايراني قد بدا الاربعاء جولة اقليمية من باكو وتشمل ايضا موسكو ويريفان وانقرة لطرح مبادرة طهران لحل وتسوية النزاع حول قضية قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا.

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