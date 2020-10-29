عضو لجنة الامن القومي: اللوبي الصهيوني يقف وراء سياسة الحظر الامريكي ضد ايران

واشار بيغش اليوم الخميس في حديث لمراسل ارنا، الى العقوبات التي فرضتها امريكا على ايران على مقربة من الانتخابات الرئاسية وقال ان الامريكان هم جنود الكيان الصهيوني وبما ان القتل و اشعال الحروب والقساوة من الامور المعتادة لدى الكيان الصهيوني فانه يملى على المسؤولين الامريكان ان ينتهجوا هذه السياسة تجاه ايران.

واضاف ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يشبه مجرما في الافلام السينمائية يحاول تحقيق اهدافه من خلال اللجوء الى القوة اكثر مما أن يتبوأ مكانة الرئيس الامريكي.

واضاف ان سلوك ترامب يرتبط بالانتخابات الرئاسية في امريكا حيث انه يوحى في دعاياته بانه في حال اعادة انتخابه رئيسا لامريكا يصعد من عدائه للجمهورية الاسلامية الايرانية وباقي الدول المستقلة.

وتابع قائلا انه ومنذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران لم نشهد اي توجه سلمي من قبل الزعماء الامريكان من مختلف الاحزاب تجاه ايران لان سياسة امريكا قائمة على معارضة الثورة الاسلامية في ايران.

واعتبر السیر علی نهج الامام الخمینی (ره) و سماحة قائد الثورة الاسلامية افضل توجه للدبلوماسية الايرانية واضاف ان العقوبات الامريكية خلقت مشاكلا للبلاد إلا ان ايران قادرة على اجتياز المشاكل كما تمكنت منه على العقود الاربعة الماضية.

انتهى**1110