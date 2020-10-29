٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٧:٢٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84092714
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عراقجي: ايران وروسيا تحملان توجهات مشتركة حول ازمة قرة باغ

عراقجي: ايران وروسيا تحملان توجهات مشتركة حول ازمة قرة باغ

طهران / 29 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- وصف مساعد الخارجية للشؤون السياسية المبعوث الخاص للرئيس الايراني عباس عراقجي محادثاته مع مساعد الخارجية الروسية اندريه رودنكو بانها كانت مثمرة ومفيدة، مؤكدا بان للبلدين توجهات مشتركة تجاه ازمة قرة باغ.

ووصف عراقجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" محادثاته التي استغرقت 3 ساعات حول ازمة قرة باغ مع مساعد الخارجية المندوب الروسي الخاص في شؤون قرة باغ اندريه رودنكو بانها كانت مفيدة ومثمرة وكتب: لقد طرحت في هذا اللقاء مبادرة ايران لحل النزاع حول قرة باغ.

واضاف: كما كانت لي كالسابق دوما محادثات جيدة مع مساعد الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف حول مستقبل الاتفاق النووي.

ووصل عراقجي مساء الاربعاء الى موسكو في اطار جولة اقليمية لطرح مبادرة ايران لتسوية النزاع حول منطقة قرة باغ سلميا.

وكان مساعد الخارجية الايرانية قد بدا من باكو جولته الاقليمية لطرح مبادرة طهران لحل النزاع حول قرة باغ، واجراى محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية اذربيجان في مقدمهم الرئيس الهام علييف.

وفي ختام زيارته الى باكو صرح عراقجي بان محادثاته مع المسؤولين الاذربيجانيين كانت بناءة وقال بان رؤية الجانب الاذربيجاني للمبادرة الايرانية ايجابية.

ومن المقرر ان يقوم مساعد الخارجية الايرانية ضمن جولته الاقليمية بزيارة يريفان وانقرة ايضا.

انتهى ** 2342

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