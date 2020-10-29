ريابكوف يؤكد ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

وافادت الخارجية الروسية في بيان اصدرته حول لقاء مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف انه تم خلال اللقاء البحث حول اوضاع برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)

وجرى البحث وتبادل وجهات خلال اللقاء حول التعاون بين ايران وروسيا في اطار الاتفاق النووي وتعاون سائر المشاركين في هذا الاتفاق الدولي للعمل على حفظه وتنفيذه.

وتباحث عراقجي وريابكوف في اللقاء حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وكان عراقجي قد زار موسكو في طار جولته الاقليمية لطرح مبادرة ايران لحل النزاع حول قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا واجرى محادثات مسهبة مع مساعد الخارجية المندوب الروسي الخاص في شؤون قرة باغ اندريه رودنكو هذا الصدد.

وقد استهل عراقجي جولته الاقليمية بالعاصمة الاذربيجانية باكو اول امس الاربعاء حيث اجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها وفي مقدمهم الرئيس الهام علييف.

ووصل مساعد الخارجية الايرانية الى يريفان مساء الخميس قادما من موسكو في اطار جولته الاقليمية هذه التي سيختتمها في انقرة.

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