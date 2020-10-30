ايران وافغانستان ستوقعان اتفاقا للتعاون الاقتصادي والتجاري

وافادت الرئاسة الافغانية في بيان اصدرته بهذا الصدد بانه تم عقد اجتماع بهذا الصدد شارك فيه مسؤولو مختلف القطاعات للبحث في التعاون الاقتصادي الثنائي ومشكلات المهاجرين ومشروع سكك الحديد بين البلدين "خواف-هرات" وقطاع الكهرباء والعلاقات الثقافية وكذلك نقاط التفاهم في اللجنة الاقتصادية الايرانية الافغانية المشتركة.

وجاء في البيان ان الرئيس اشرف غني اوعز الى مسؤولي الجهات المعينة باجراء دراسات شاملة بهدف تنفيذ مقترحات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: ان صادرات افغانستان يجب ان تصل الى الاسواق الايرانية والعمل على ايجاد التوازن في الصادرات والواردات بين البلدين.

وخلال الاجتماع تدارس المسؤولون الافغان الاتفاق بين وزارتي العمل الافغانية والايرانية للعمل على تقييمه ومن ثم المبادرة لتوقيعه بعد التوصل الى توافق نهائي بشانه.

انتهى ** 2342