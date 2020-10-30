٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٥:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84092916
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في سياق ارهابها الاقتصادي...اميركا تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

في سياق ارهابها الاقتصادي...اميركا تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

طهران / 30 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- افادت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس بأن سلطات البلاد فرضت عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، وذلك في سياق ارهابها الاقتصادي الذي تمارسه ضدها.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن بعض الكيانات المعاقبة تقع في الصين وسنغافورة.

وقالت الوزارة إنها حددت 8 كيانات شاركت في عمليات بيع وشراء منتجات بتروكيماوية إيرانية.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على إيران في الأسبوع الماضي، شملت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي وعدة كيانات إيرانية بزعم التدخل في الانتخابات الاميركية.

واتهمت الاستخبارات الأمريكية في وقت سابق إيران بالتدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة بهدف زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة والحيلولة دون إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد، حسب زعمها.

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