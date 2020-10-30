في سياق ارهابها الاقتصادي...اميركا تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن بعض الكيانات المعاقبة تقع في الصين وسنغافورة.

وقالت الوزارة إنها حددت 8 كيانات شاركت في عمليات بيع وشراء منتجات بتروكيماوية إيرانية.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على إيران في الأسبوع الماضي، شملت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي وعدة كيانات إيرانية بزعم التدخل في الانتخابات الاميركية.

واتهمت الاستخبارات الأمريكية في وقت سابق إيران بالتدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة بهدف زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة والحيلولة دون إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد، حسب زعمها.

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