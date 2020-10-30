رئيس مجلس وزراء البوسنة يرحب بتطوير العلاقات مع ايران في مختلف الاصعدة

وخلال اجتماعه بالسفير الايراني في سراييفو رضا قلج خان، اكد تغلتيا اهمية تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن امله بحضور التجار ورجال الاعمال الايرانيين في البوسنة والهرسك مع ازالة القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

واشار الى نهج جمهورية البوسنة والهرسك في التبعية للقوانين الدولية واضاف: اننا ندعم المفاوضات والحلول السلمية في جميع النزاعات الدولية.

ونوه الى العدد الكبير للمصابين بفيروس كورونا والظروف الصعبة للدول في مكافحة هذه الجائحة واضاف: ان فيروس كورونا ترك في البوسنة والهرسك ايضا تداعيات مدمرة في جميع الابعاد خاصة الاقتصادية منها وادى كبقية دول العالم الى فرض قيود في الاتصالات مع الدول الاخرى.

من جانبه اكد السفير الايراني في سراييفو دور رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك في تنمية العلاقات بين البلدين وقال: ان البلدين تربطهما علاقات ودية ونامل بالقضاء سريعا على فيروس كورونا لشنهد كما في الماضي تبادل زيارات الوفود البرلمانية والسياسية بين البلدين.

واشار قليج خان الى نهج طهران في دعم الاستقرار في منطقة البلقان وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم على الدوام استقلال ووحدة الارضي والتعايش السلمي بين جميع القوميات في جمهورية البوسنة والهرسك وان يد الصدقة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية ممدودة لجميع القوميات في هذا البلد.

واكد السفير الايراني ضرورة توفير الارضية اللازمة من قبل حكومتي البلدين لتسهيل تعاون القطاع الخاص فيهما وقال: اننا نامل بانجاز الاعمال اللازمة في هذا المجال في ظل التعاون مع بعضنا بعضا.

ونوه قليج خان الى الاجراءات البارزة لايران في مجال مكافحة التطرف في منطقة الشرق الاوسط وقال: ان ايران كانت في ظل تعاون بعض دول المنطقة رائدة في مكافحة التطرف وتنظيم داعش وقدمت في هذا الطريق الكثير من الخدمات للمجتمع العالمي.

واكد الطرفان خلال الاجتماع ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

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