وزير الخارجية الارميني : سندرس مبادرة إيران لحل نزاع قره باغ

واعلنت الخارجية الأرمينية في بيان ان مناتسكانيان اشار خلال لقاءه اليوم الجمعة مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي إلى دور ایران في الحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين مؤكدا ان بلاده ستدرس مبادرة ايران لوقف اطلق النار في قره باغ بشكل دقيق.

ولفت وزير الخارجية الارميني الی قلق البلدين من تواجد بعض الجماعات الارهابیة في هذه المنطقة، مصرحا أن أرمينيا تدرك حساسيات إيران تجاه التهديدات الجديدة.

وکان وزير الخارجية الأرميني قال في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي يوم امس الخميس إن إيران لديها موقف مسؤول وبناء بشأن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، مضيفا: ان "إيران دولة مهمة للغاية في المنطقة ، وعلى عكس تركيا، تتخذ مواقف بناءة ومسؤولة في قضايا الأمن الإقليمي والعالمي".

وكان عباس عراقجي مساعد الخارجية الايرانية المبعوث الخاص للرئيس روحاني قد بدا الاربعاء الماضي جولة اقليمية لطرح مبادرة طهران لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا، بداها من باكو حيث التقى فيها كبار المسؤولين الاذربيجانيين وفي مقدمهم الرئيس الهام علييف ووزير الخارجية جيحون بايراموف.

وفي ختام محادثاته في باكو زار عراقجي موسكو المحطة الثانية من جولته الاقليمية حيث اجرى خلالها محادثات مسهبة مع مساعد الخارجية المندوب الروسي الخاص بشان قرة باغ اندريه رودنكو، واجرى كذلك محادثات مع مساعد الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف حول الاتفاق النووي.

ومساء الخميس وصل مساعد الخارجية الايرانية الى يريفان قادما من موسكو لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول سبل حل النزاع بشان قرة باغ وطرح المبادرة الايرانية في هذا الصدد.

وستكون العاصمة التركية انقرة المحطة الرابعة والاخيرة لجولة عراقجي للبحث مع الدول المعنية حول السبل الكفيلة بحل النزاع القائم بين جمهورية اذربيجان وارمينيا سلميا.

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