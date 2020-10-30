ایران مستعدة للاستثمار في المشاریع العراقیة الجدیدة

وفي تصريح لمراسل ارنا في بغداد شرح علي ابادي مشاركة مجموعة مبنا في مختلف المشاريع الصناعية والطبية في العراق قائلا: ان أول مشروع قمنا به بجدية في العراق كان محطة "الصدر" لتوليد الكهرباء والتي تلبي جزء من احتياجات الشعب العراقي من الكهرباء.

واضاف: كانت محطة توليد الكهرباء الثانية التي بنيناها في العراق هي محطة "الحيدرية" التي تقوم بتوليد الكهرباء منذ سنوات.

وأوضح: ان محطة توليد الكهرباء الثالثة هي "الرميلة "وهي واحدة من أكبر مشاريع محطات توليد الكهرباء في المنطقة، وتوفر أكثر من 3000 ميغاواط من الكهرباء لجنوب العراق.

وأضاف أنه خلال زيارته الأخيرة للعراق، التقى بوزراء الكهرباء والنفط والصحة ورئيس هيئة الاستثمار العراقية، حيث جرت مباحثات مثمرة حول الاستثمارات الايرانية وتنفيذ المشاريع الجديدة في هذا البلد.

وأعلن عن استعداد مجموعة مبنا الصناعية للتعاون مع وزارة الصحة العراقية في مجال مكافحة كورونا لانتاج معدات التشخيص والعلاج والوقاية.

وقال انه بحث في لقاءه مع وزير النفط العراقي امكانية استخدام الوقود غير التقليدي لتوليد الكهرباء في محطات الكهرباء العراقية.

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