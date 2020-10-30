نائب عراقي: الوجود الامريكي اصبح تحدياً كبيراً للسيادة العراقية

وقال الخزعلي في تصريح صحفي : مع وجود أكثر من ٩٠٠ الف عنصرا أمنيا في الدفاع والداخلية والحشدد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وتحقيق الانتصارات على الارهاب لم يعد هناك مبررا لوجود القوات الأجنبية في العراق.

واضاف ان تواجد القوات الامريكية سيكون مبررا لتشكيل جماعات عسكرية وسلاح خارج اطار الدولة.

وطالب بتطبيق وتنفيذ القرار البرلماني بأخراج القوات الأجنبية من العراق، قائلا: سأكشف حقائق الأجرام الأمريكي بحق الشعب العراقي معززه بالوثائق.

وصوت مجلس النواب العراقي الشتاء الماضي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

انتهى