الامارات تصدر تأشيرات دخول لـ400 طالب ایراني

واوضحت وزارة الخارجية في بيان ان السفارة الايرانية في ابوظبي والقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي والإمارات الشمالية(رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين) سيد محمد حسيني تمكنوا بعد متابعات وجهود خلال الاشهر الماضية من الحصول على تأشيرات لـ400 طالب ايراني في مراحل الماجستير والدكتوراه كانوا مستعدين لاجراء مقابلة في دبي.

ولم يتم إصدار تأشيرات للإيرانيين المتجهين نحو الامارات خلال الاشهر الماضیة بسبب تفشي فيروس كورونا لكن قررت الامارات اعادة تفعيل تاشيرات الدخول لطلاب ایرانیین اثر جهود المسؤولين الايرانيين.

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