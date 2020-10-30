٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:١٥ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84093126
٠ Persons

سمات

الامارات تصدر تأشيرات دخول لـ400 طالب ایراني

الامارات تصدر تأشيرات دخول لـ400 طالب ایراني

طهران/30 تشرین الاول/اکتوبر/ارنا -اعلنت الخارجية الايرانية عن إصدار تأشيرات دخول لـ 400 طالب إيراني للدراسات العلياخلال الاشهر الماضية لاجراء مقابلة في دبي.

واوضحت وزارة الخارجية في بيان ان السفارة الايرانية في ابوظبي والقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي والإمارات الشمالية(رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين) سيد محمد حسيني تمكنوا بعد متابعات وجهود خلال الاشهر الماضية من الحصول على تأشيرات لـ400 طالب ايراني في مراحل الماجستير والدكتوراه كانوا مستعدين لاجراء مقابلة في دبي.

ولم يتم إصدار تأشيرات للإيرانيين المتجهين نحو الامارات خلال الاشهر الماضیة بسبب تفشي فيروس كورونا لكن قررت الامارات اعادة تفعيل تاشيرات الدخول لطلاب ایرانیین اثر جهود المسؤولين الايرانيين.

 انتهی 3280

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 8 =