٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84093162
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وفاة 365 شخصا بفيروس كورونا في إيران

وفاة 365 شخصا بفيروس كورونا في إيران

طهران / 30 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا – اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، وفاة 365 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى34 الفا و478 شخصا، في وقت صنفت فيه 31 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد .

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل8011 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 604 الفا و 952 حالة لغاية الان بينهم 5128 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 477 الفا و 3 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و892 الفا و 704 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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