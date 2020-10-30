عراقجي يصل الى انقرة المحطة الاخيرة من جولته الاقليمية

وكان عراقجي قد بدا جولته الاقليمية من العاصمة الاذربيجانية باكو مساء الثلاثاء ومن ثم زار موسكو ويريفان.

واجرى المبعوث الايراني الخاص لحل قضية النزاع حول قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا خلال المحطات الثلاث، باكو وموسكو ويريفان، محادثات مع كبار المسؤولين فيها حيث ناقش معهم مبادرة طهران لحل هذه القضية.

ففي باكو اجرى عراقجي محادثات يوم الاربعاء مع الرئيس الهام علييف ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية حكمت حاجي اوف ومساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى اوف ووزیر الخارجية جيحون بايراموف ومساعد وزير الخارجية خلف خلف اوف، كما التقى في موسكو الخميس مساعد الخارجية المندوب الروسي الخاص في شؤون قرة باغ اندريه رودنكو اضافة الى محادثاته التي اجراها مع مساعد الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف حول احدث اوضاع الاتفاق النووي.

وفي يريفان اجرى مساعد الخارجية الايرانية الجمعة محادثات حول قضية قرة باغ مع رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان ووزير خارجيته زهراب ميناتسكانيان.

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